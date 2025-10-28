Бесплатные занятия пройдут в "Биокластере" на ВДНХ в осенние каникулы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Биокластер" на ВДНХ предлагает школьникам провести осенние каникулы с пользой, посетив серию научных занятий в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение". Научные сотрудники проведут для детей увлекательные мастер-классы по ботанике и энтомологии, передает портал мэра и правительства Москвы.

Программа стартует 29 октября с занятия "От вольвокса до секвойи", где участники с помощью микроскопов смогут рассмотреть образцы растений и узнать о строении флоры. Мероприятие рассчитано на детей от шести лет. Время проведения – с 13:00 до 16:00.

30 октября с 13:00 до 16:00 пройдет программа "Насекомые в окуляре" с изучением пчел, шмелей и ос под микроскопом. Приглашают учащихся третьих классов и старше. А в 15:00 состоится практическое занятие "Печем почвенный пирог", где ребята посадят растения в подготовленную почвенную смесь, а также узнают о почве и ее обитателях. Участники – ученики четвертых классов и старше.

31 октября с 13:00 до 16:00 ребят ждет мероприятие "В центре внимания дерево", где будет возможность познакомиться с миром этих растений. Участники рассмотрят под микроскопом листья, кору и почки, и изучат внутреннее строение дерева.

Все мероприятия можно посетить по входному билету в музей.

