Результаты ЕГЭ начнут учитывать при выдаче аттестатов с отличием

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Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут начать учитывать при выдаче аттестата с отличием с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"В случае принятия проекта новый порядок выдачи аттестатов с отличием будет действовать уже для выпускников этого года", – говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что из ЕГЭ по русскому языку исчезнет аргументация на основе читательского опыта. По словам директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, необходимо, чтобы ученик предельно хорошо понимал текст и умел с ним работать. Таким образом, акцент будет смещен на функциональное чтение.

Между тем в новом учебном году других серьезных изменений в сдаче ОГЭ и ЕГЭ не будет. Глава Рособрнадзора напомнил, что дополнительный обязательный предмет в списке экзаменов для 11 класса появится только в 2022 году. Это будет английский язык.

Также сообщалось, что Минобрнауки РФ планирует привязать выдачу золотых медалей школьникам к результатам сдачи ЕГЭ. В ведомстве пояснили, что мера является своевременным упорядочиванием системы выдачи медалей. Изменения будут мотивировать школьников хорошо учиться и стремиться к знаниям.