Учебный год досрочно завершили в приграничных муниципалитетах Белгородской области

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В школах на приграничной территории Белгородской области досрочно завершился учебный год. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов", – поделился глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне Гладков рассказал о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку для выпускников школ Шебекинского округа.

Ранее стало известно, что глава региона попал под обстрел при въезде в город Шебекино. По его словам, начавшаяся атака не позволила ему покинуть машину, а снаряды взрывались на соседней улице от него.

До этого поступила информация, что один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа. Среди пострадавших также есть дети: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией.