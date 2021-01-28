Центр "Моя работа" приглашает москвичек на онлайн-курс по бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр занятости населения "Моя работа" приглашает жительниц Москвы на онлайн-курс, в котором им расскажут о грамотной разработке бизнес-проекта и научат совмещать работу с домашними заботами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В центре занятости населения "Моя работа" начнется бесплатный обучающий онлайн-курс "СамозанятаЯ в своем любимом деле". Женщин научат строить свой бизнес, им расскажут, как совмещать работу с заботой о доме и семье. По результатам обучения участницы получат проработанную идею бизнес-проекта, точный портрет своей целевой аудитории и правильно оформленные социальные сети", – говорится в сообщении.

Курс начнется 15 февраля и продлится в течение месяца. За это время эксперты центра научат женщин находить гибкий подход при организации своего времени, чтобы успевать расправляться со всеми делами, соблюдая баланс работы и личной жизни.

"Также участниц обучат действующим методам продвижения и поиска покупателей без финансовых вложений", – отмечается в релизе.

Для того, чтобы записаться на курс, нужно пройти регистрацию на сайте центра в разделе "Хочу работать на себя".

Образовательный проект "НКО Лаб" также проведет курс повышения квалификации для столичных некоммерческих организаций (НКО). Курс проведут эксперты-практики, преподаватели вузов и юристы. На онлайн-занятиях специалисты расскажут об алгоритмах подбора персонала и его мотивации, поделятся секретами грамотного подхода к проведению совещаний и собеседований. Всего запланировано восемь вебинаров.