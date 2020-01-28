В ГД заявили, что основы религиозной культуры могут преподаваться только на факультативах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Олег Смолин полагает, что предмет школьного курса "Основы православной культуры" (или исламской, иудейской, буддистской) стоит преподавать только в качестве факультатива, сообщает Агентство "Москва".

"Я считаю, что основы любой религиозной культуры в школе могут преподаваться только на факультативной основе. Если родители и дети этого хотят, тогда, пожалуйста, на факультативной основе основы любой религиозной культуры", – отметил первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.

Кроме того, он выступил с предложением вместо основ той или иной религии преподавать в школе историю мировых религий, то есть рассматривать религиозный вопрос в культурологическом плане.

Депутат также добавил, что разделение учащихся по конфессиональному признаку может провоцировать конфликты.

"Если мы усиленно будем ребят делить по конфессиям: мусульман учить только мусульманству, православных – только православию, сторонников иудейской религии – только этой религии, – мы провоцируем не то, что называется гражданской идентичностью в стране, а, вполне возможно, наоборот – конфликты на религиозной основе", – подчеркнул Смолин.

Ранее сообщалось, что предмет "Православная культура" может появиться в российских школах. Однако эксперты первый проект курса не согласовали. Кроме того, в Минобрнауки уточнили, что предмет "Православная культура" в школах не будет обязательным.