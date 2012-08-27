Электронные учебники могут полностью вытеснить бумажные

27 августа 2012, 15:02
Бумажные учебники заменят электронные только после экспертизы. Психологи, физиологи и медики установят - можно ли ребенку продолжительное время смотреть на экран
В скором времени электронные учебники могут полностью заменить бумажные, считает глава столичного департамента образования Исаак Калина. Однако сначала должно быть подтверждено, что эти гаджеты полностью безопасны для здоровья школьников.
"Когда психологи, физиологи, медики, Роспотребнадзор скажут нам, что в этот экран маленькому ребенку можно смотреть весь день и это не будет вредно для его здоровья, тогда я думаю, что они "умрут", – такой прогноз по будущему учебников классического типа дал Калина.
"Я чувствую, что компьютерные технологии развиваются так быстро, что надеюсь еще застать этот момент", – добавил министр московского правительства на пресс-конференции в "Интерфаксе".
Напомним, что во многих столичных школах используется другая техническая новинка – электронные журналы. Как полагают в городском департаменте образования, к концу этого года нововведение распространится уже на все школы Москвы. При этом ряд образовательных учреждений наряду с электронными продолжает использовать и обычные журналы.
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