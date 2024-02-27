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27 февраля, 15:18

Общество

ГД одобрила в I чтении законопроект об обязанности вывешивать флаг РФ в вузах и садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, по которому все образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года обязаны на постоянной основе вывешивать флаг России на своих зданиях или устанавливать их на прилегающей территории. Документ опубликован в электронной думской базе.

Как сообщили в ГД, эта мера затронет детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы "независимо от формы собственности". При этом в пресс-службе нижней палаты парламента напомнили, что сейчас данное требование распространяется лишь на общеобразовательные школы.

Ранее первый замглавы комитета Совфеда по образованию Дмитрий Василенко считает правильной идею введения церемоний поднятия флага и исполнения гимна РФ в детских садах. По его словам, дети, которые готовятся к первому классу, должны знать, как выглядит российский флаг, как звучит государственный гимн, а также располагать информацией о фамилии, имени и отчестве президента страны.

Церемония поднятия флага будет проходить в российских школах по понедельникам

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