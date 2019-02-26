Глава Рособрнадзора написал ЕГЭ вместе с родителями

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Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов принял участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ с родителями". Он написал экзамен по русскому языку в Москве и поделился своими впечатлениями.

Руководитель ведомства отметил, что участвует в акции третий год подряд. "Первый раз у меня в первые минуты было волнение, но сегодня я шел абсолютно уверенно и спокойно, зная технологию", – признался он. По мнению Кравцова, если выпускники хорошо знакомы с правилами проведения ЕГЭ, они не должны испытать каких-либо серьезных затруднений.

Как подчеркнул глава Рособрнадзора, в ведомстве уже готовы к проведению ЕГЭ в 2019 году.

Председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, со своей стороны, рассказал о результатах акции "Единый день сдачи ЕГЭ с родителями". "Все успешно справились. В диапазоне высокобалльных работ", – приводит его слова Агентство "Москва".

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проводится уже третий год по инициативе Рособрнадзора во всех регионах РФ. 15 февраля она стартовала в Мурманской, Костромской и Московской областях, а также в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе.