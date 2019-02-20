Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ 26 февраля

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Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с родителями московских школьников сдаст ЕГЭ 26 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" проводится уже третий год по инициативе ведомства во всех регионах России.

Акция стартовала 15 февраля в Мурманской, Костромской, Московской областях, а также в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе.

Пункты проведения экзаменов для родителей в других регионах откроются в течение двух недель.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не планируют вносить изменения в порядок подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах в 2019 году. По словам Сергея Кравцова, он не является сторонником каких-либо изменений в системе образования.