Милонов предложил отказаться от "шестидневки" в школах

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Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил отказаться от шестидневной недели в школах и провести по этому вопросу "общероссийский школьный референдум" в каждом регионе. Свое предложение он направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой, сообщает РИА Новости.

Депутат пояснил, что в последние годы нагрузка на школьников значительно возрастает за счет новых предметов и увеличения учебных часов. Он добавил, что дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть–восемь уроков.

Таким образом, считает Милонов, многие семьи, где растут школьники, становятся заложниками своей школы, поскольку "шестидневка" является препятствием для совместных семейных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга.

Депутат попросил министра рассмотреть возможность пересмотра практики шестидневной образовательной недели для школьников с 1 по 10 классы и вынести этот вопрос на "общероссийский школьный референдум" в каждом регионе с привлечением родительского сообщества, депутатов и специалистов.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева выступила против отказа от пятибалльной системы в школах. По ее словам, это традиционная для российских школьников система, которая существует уже 75 лет. Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, в свою очередь, отметил, что пятибалльная система устарела и от нее нужно отходить.