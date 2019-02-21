Родители предлагают отменить оценки за домашние задания в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Родители столичных школьников предложили не ставить оценки за домашние задания. Об этом сообщила глава экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.
По ее словам, ученик не должен бояться, что получит двойку, если по какой-то причине не сделал домашнее задание, "если у него что-то не получилось или не сложилось". "Ребенок придет в школу спокойный только тогда, когда домашнее задание не будет оцениваться", − цитирует Мясникову Агентство "Москва".
Она также отметила, что домашнее задание необходимо для оттачивания навыков и поэтому не должно оцениваться. "Тогда, мне кажется, и детям, и родителям жить будет намного легче", − высказалась Мясникова. При этом она подчеркнула, что школьник должен выполнять домашнее задание самостоятельно, ведь только в этом случае оно имеет смысл.
Кроме того, Мясникова предложила пересмотреть формат домашнего задания, чтобы оно соответствовало способностям и интересам учеников.
Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева выступила против отказа от пятибалльной системы в школах. По ее словам, это традиционная для российских школьников система, которая существует уже 75 лет. Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, в свою очередь, отметил, что пятибалльная система устарела и от нее нужно отходить.
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