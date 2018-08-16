Васильева выступила против отказа от пятибалльной системы в школах

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Глава Минпросвещения Ольга Васильева выступила против отказа российской системы образования от пятибалльной системы оценки школьников, передает ТАСС.

По ее словам, это традиционная для российских школьников система, которая существует уже 75 лет, и дальше дискуссии о том, чтобы перейти на другую, дело не пойдет. Она подчеркнула, что никаких серьезных предложений по этому вопросу ни от кого не поступало.

Также Васильева заявила, что в октябре власти примут пять предметных концепций, среди которых обществознание, география, искусство, физкультура и ОБЖ. Она напомнила, что уже приняты историко-культурный стандарт, концепция русского языка и литературы.

Ранее СМИ сообщали, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассматривает вопрос об отмене пятибалльной системы оценках в школах.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов отметил, что этот вопрос обсуждается, но для того, чтобы ввести изменения в систему школьных оценок, нужно повысить квалификацию учителей. По его словам, пятибалльная система устарела и от нее нужно отходить.