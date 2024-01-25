Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экономика стала самой популярной специальностью у выпускников столичных вузов в 2023 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2023 году дипломы столичных вузов получили 179,5 тысячи молодых специалистов. Из них 51,2 тысячи – по направлению "экономика и менеджмент", 27,1 тысячи человек – по специальности "юриспруденция". Всего на будущих экономистов и юристов приходится более 44% от всех выпускников.

Однако за последние пять лет популярность данных специальностей упала на девять процентных пунктов. На московском рынке труда растет востребованность других профессий, это влияет на выбор молодежью направлений для получения образования.

Ефимов уточнил, что на третьем по популярности месте расположилось направление "образование и педагогические науки". В прошлом году дипломы по нему получили почти 10 тысяч человек. На протяжении последних лет наблюдается восстановление интереса молодых людей к данной профессии.

Помимо этого, востребованными специальностями являются "информационная и вычислительная техника" (9,5 тысячи окончивших в 2023 году) и "психология" (6,7 тысячи). Также статистика поступлений в вузы свидетельствует о смене тенденций на рынке труда.

Отмечается, что за пять лет в Москве резко выросло число абитуриентов, которые хотят обучиться прикладным наукам, которые ранее были менее популярными профессиями. Так, на специальность "психология" в 2023 году поступили 16,3 тысячи человек, что в 2,7 раза больше, чем в 2018 году, уточнили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Между тем число желающих обучаться по направлению "информатика и вычислительная техника" увеличилось в 2,2 раза – до 25,9 тысячи. Журналистами и специалистами по рекламе захотели стать на 65% больше студентов, чем пять лет назад. При этом число поступавших на специальность "философия, этика и религиоведение" с 2018 года стало меньше на 4%.

Добавляется, что общее количество первокурсников за последние пять лет выросло на 48,5%, достигнув почти 300 тысяч. Наиболее высокий конкурс в прошедшем году был на направлениях "математика и механика", "информационные технологии", "политология". В среднем на них было по 13 претендентов на место.

На "литературоведение", в свою очередь, поступали 12 абитуриентов на место. На специальности "юриспруденция", "искусство", "психология" – примерно по четыре человека на место.

Доля бюджетных мест в вузах столицы в 2023 году составила 31%. Примерно 70% студентов крупнейших специальностей бесплатно обучаются на геологических и нефтегазовых факультетах, более 60% – на механико-математических направлениях. Больше всего коммерческих мест на специальностях "экономика" (89,5%) и "юриспруденция" (88,5%), "СМИ и реклама" (89,2%).

Подчеркивается, что в вузы столицы стремятся поступать не только из других регионов страны, но и государств. Почти 7% обучающихся в столичных вузах являются иностранцами. Больше всего из них учатся на врачей, фармацевтов и теологов.

Ранее аналитики образовательной платформы выяснили у педагогов российских вузов, как изменились студенты за десять лет. Согласно результатам исследования, сейчас молодые люди отличаются прагматизмом и нацеленностью на результат, также влияние стали оказывать престижность диплома и его котируемость на рынке труда.

Между тем число вакансий для студентов в стране в первом месяце текущего года выросло в 3,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, вдвое увеличилось количество стажировок.

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