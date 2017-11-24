Трансформируемый блок начальных классов откроется в Южном Бутово в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Блок начальных классов с возможностью трансформации начнет работу в 2018 году в районе Южное Бутово. Заведение станет многофункциональным центром, где смогут учиться дети разных возрастов.

Сейчас там бетонируют стены и колонны первого этажа, в подвальном помещении выполняется гидроизоляция, утепляются стены. Объект появится по адресу улица Брусилова, дом 29, корпус 1, сообщает Агентство "Москва".

В блоке будет доступно 300 мест. В здании расположатся учебные и игровые классы, спортзал, библиотека, актовый зал, спальные помещения для групп продленного дня и другое. В нем сделают помещения не только для самой школы, но и для всего микрорайона. Речь идет о библиотеке, которая может стать досуговым, образовательным, мультимедийным центром. Кроме того, там смогут проводить выставки и иные мероприятия.

В Южном Чертаново появится новый детсад на 125 учащихся, где будут заниматься пять возрастных групп. Здание оснастят всей необходимой для занятий инфраструктурой: спортзалом, медпунктом, музыкальным кабинетом, столовой и так далее.

А в Обручевском районе столицы уже ввели в эксплуатацию школу на тысячу мест. В образовательном комплексе есть блок начальной школы с отдельным входом и старшей школы. В двухэтажном отделении разместили столовую, актовый и спортивный залы.

Инвесторы построят в столице более 10 социальных объектов до конца 2017 года, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

В 2017 году инвесторы возвели в столице 24 соцобъекта, среди которых – два детсада, три школа и поликлиника. До конца года они построят еще 14, рассказал Сергей Собянин. С 2018 по 2020 год в городе должно появиться 7 детсадов и 57 школ. За семь лет в столице построили свыше 280 школ и детских садов.