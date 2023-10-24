Готовность центрального кластера МГТУ имени Баумана оценили в 35%

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Центральный кластер Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана готов на 35%. Специалисты завершили монолитные работы на всех составляющих проекта, кроме Конгресс-центра, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас проводятся кровельные работы, устройство фасадных систем и остекление, а также черновые отделочные работы.

"Кроме того, ведется монтаж металлоконструкций будущего купола – светопропускающей конструкции, которая объединит все 5 зданий. Площадь архитектурного элемента составит 2 500 квадратных метров", – отметил глава департамента.

Завершить основные строительно-монтажные работы планируется в первом квартале следующего года.

Площадь будущего кампуса будет составлять 50,9 тысячи квадратных метров, в него войдут кластер "Технологии защиты природы", кластер "Цифровое материаловедение", Федеральный испытательный центр, кластер "Цифровой трансформации", "Инновационный хаб" и Конгресс-центр.

Новый кампус будет находиться около действующих зданий МГТУ имени Баумана. Там возведут порядка 170 тысяч квадратных метров новых площадей и 14 новых корпусов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что комплексное благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ имени Н. Э. Баумана стало одним из самых крупных проектов создания качественной городской среды в 2023 году. Работы завершили еще до окончания строительства новых корпусов вуза.

Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ имени Баумана будут готовы летом 2024 года