Школьным учителям предложили нанять психологов

23 ноября 2018, 10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Штатные психологи для учителей могут появиться в российских школах. Инициативу направила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец министру просвещения Ольге Васильевой, сообщает RT.
Автор идеи поясняет, что учителя сталкиваются с высокой психологической нагрузкой. Кроме того, участились случаи агрессивного поведения преподавателей по отношению к школьникам.
Психологи для учителей должны будут обучать работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания и помогать педагогам решать проблемы в отношениях с их подопечными.
Волынец подчеркнула, что время работы с психологом следует включать в рабочие часы учителя, чтобы он не занимался этим в личное время. Она считает, что нововведение сделает условия для работы учителей и обучения школьников более благоприятными.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России министерство психологического климата. По его словам, сотрудники ведомства будут заниматься программой помощи для каждой категории граждан, выявлять причины агрессии и разрабатывать стратегию развития общества. Таким образом, ведомство должно будет формировать "нормальную психологическую обстановку" в обществе. Мнением об этом поделились эксперты.
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