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Общество

09:59

Наталья Сергунина рассказала про образовательную программу "НКО Лаб"

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об образовательной программе "НКО Лаб". С открытия программы в 2016 году ее слушателями стали более 40 тысяч сотрудников некоммерческих организаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Задача данной образовательной программы – помочь авторам и участникам социально ориентированных проектов проходить профессиональное обучение. Участники осваивают тонкости правовых, организационных, финансовых и других аспектов деятельности НКО.

По словам заместителя мэра, в среднем к "НКО Лаб" присоединяются более 7 тысяч человек в год.

"Благодаря введению онлайн-формата количество участников выросло. С начала этого года обучение завершили уже более пяти тысяч сотрудников некоммерческих организаций. Сейчас особенно популярны занятия, посвященные цифровизации в работе НКО и продвижению в соцсетях", – отметила Сергунина.

Она уточнила, что форматов обучения по данной программе несколько. Среди них и курсы повышения квалификации, и отдельные семинары, и вебинары и различные мастер-классы.

"Клубная работа ведется по всем интеллектуальным видам спорта, среди которых шашки и шахматы. Также у нас работают мастерские, студии и общественные объединения: мастерская арт-дизайна, детско-юношеское общественное объединение "Юнармия", школа социального проектирования, клуб юных дипломатов и интеллектуальных волонтеров", – рассказала руководитель центра Эльвира Уманская.

Ранее в столице завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

По словам Сергуниной, всего поступило свыше 870 заявок по 12 номинациям. Рассмотреть их предстоит экспертному совету, в который входят общественники, представители НКО, бизнеса, образовательных и научных учреждений. Итоги конкурса подведут в сентябре.

Чтобы подготовиться к конкурсу, участники могли пройти экспресс-курс образовательной программы "НКО Лаб", который состоял из 13 вебинаров. Также можно было присоединиться к "Мастерской проектов". Это серия из 25 мастер-классов в онлайн- и офлайн-форматах.

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