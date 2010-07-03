В школьных аттестатах укажут данные об изучении родных языков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В аттестатах об общем и среднем общем образовании будут указывать, какой родной и иностранный языки изучал выпускник. Об этом сообщил замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Сергей Пилипенко. Он рассказал о нововведениях для школьных аттестатов на совещании в Совфеде 23 апреля, передает РИА Новости.

Пилипенко отметил, что "название учебных предметов "родной язык и родная литература" уточняется записью, указывающей, какой родной или иностранный язык изучался выпускником".

Летом прошлого года Госдума приняла закон об изучении родных языков. Согласно этому документу, дошкольные учреждения, школы начального и общего образования должны обеспечить возможность обучения на родном национальном языке из числа языков народов РФ. Выбор языка при поступлении в школу делается по заявлению от родителей или законных представителей ребенка.

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России. Как сказано в документе, главной задачей фонда станет создание "условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации", которые являются национальным достоянием и историко-культурным наследием страны. Учредителями Фонда были назначены министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей.