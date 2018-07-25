Госдума приняла закон об изучении родных языков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. Теперь граждане смогут выбирать, какой язык учить в качестве родного.

Проект направлен на гарантию прав обучающихся, у которых нет иного родного языка, кроме русского, сообщает РИА Новости. Речь идет о тех гражданах, которые проживают в республиках, но не принадлежат к титульной нации.

В документе закрепляются федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования. В них обязательно включат список родных языков, в том числе русский и государственные языки республик.

Ребенок сможет выбрать язык образования в школе и в детском саду по заявлению родителей. Заявить о выборе нужно будет при наборе в группы или классы.

На рассмотрение Госдумы документ был внесен депутатами от всех парламентских фракций в апреле 2018 года.