Госдума приняла закон об изучении родных языков

25 июля, 16:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. Теперь граждане смогут выбирать, какой язык учить в качестве родного.
Проект направлен на гарантию прав обучающихся, у которых нет иного родного языка, кроме русского, сообщает РИА Новости. Речь идет о тех гражданах, которые проживают в республиках, но не принадлежат к титульной нации.
В документе закрепляются федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования. В них обязательно включат список родных языков, в том числе русский и государственные языки республик.
Ребенок сможет выбрать язык образования в школе и в детском саду по заявлению родителей. Заявить о выборе нужно будет при наборе в группы или классы.
На рассмотрение Госдумы документ был внесен депутатами от всех парламентских фракций в апреле 2018 года.
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