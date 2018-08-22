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Роспотребнадзор проверил готовность столичных школ к новому учебному году, передает Агентство "Москва".

По результатам проверки за выявленные нарушения санитарного законодательства выписано штрафов на сумму более 195 млн рублей, вынесено около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, более 3 тысяч дел направлено в суды, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора обследовали 89% школ. В учебных заведениях измерили уровень освещенности, взяли пробы питьевой воды. Для родителей в преддверии учебного года организована ежегодная "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров.

В прошлом году такая практика показала свою эффективность. В период работы линии за консультациями обратились около 9 тысяч человек. В этом году задать вопрос Роспотребнадзору можно с 16 августа до 4 сентября.