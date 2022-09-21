Дополнительный период сдачи ЕГЭ прошел в штатном режиме – Рособрнадзор

14:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Рособрнадзоре сообщили, что дополнительный период сдачи ЕГЭ прошел без сбоев. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
"Экзамены по русскому языку и математике базового уровня в дополнительные сроки проводились с 5 по 20 сентября. Сдать экзамены в дополнительный период могли те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат", – отмечается в материале.
В Рособрнадзоре уточнили, что около 13 тысяч человек приняли участие в дополнительном периоде. За нарушения удалить с экзаменов пришлось 40 человек, их результаты аннулировали. Для проведения ЕГЭ:
Мэр Москвы заявил, что высокая степень задействования репетиторов в предэкзаменационной подготовке является одной из важнейших проблем школьного образования. Собянин считает, что каждой школе необходимо переосмыслить эту ситуацию. По его мнению, ребята должны получать полноценные знания в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов, но точно не бегать по репетиторам.
Собянин поручил школам усилить подготовку к ЕГЭ
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