Дополнительный период сдачи ЕГЭ прошел в штатном режиме – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Рособрнадзоре сообщили, что дополнительный период сдачи ЕГЭ прошел без сбоев. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"Экзамены по русскому языку и математике базового уровня в дополнительные сроки проводились с 5 по 20 сентября. Сдать экзамены в дополнительный период могли те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат", – отмечается в материале.

В Рособрнадзоре уточнили, что около 13 тысяч человек приняли участие в дополнительном периоде. За нарушения удалить с экзаменов пришлось 40 человек, их результаты аннулировали. Для проведения ЕГЭ:

подготовили 430 пунктов проведения экзаменов;

задействовали 7 074 организаторов;

пригласили 500 общественных наблюдателей.

Ранее Сергей Собянин поручил московским школам усилить подготовку учеников старших классов к сдаче ЕГЭ, чтобы сократить их потребности в услугах репетиторов.

Мэр Москвы заявил, что высокая степень задействования репетиторов в предэкзаменационной подготовке является одной из важнейших проблем школьного образования. Собянин считает, что каждой школе необходимо переосмыслить эту ситуацию. По его мнению, ребята должны получать полноценные знания в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов, но точно не бегать по репетиторам.

