Минобрнауки определило, на кого чаще всего учатся иностранцы в вузах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Минобрнауки рассказали, что в 2019 году самое большое число иностранцев выбрали для обучения в российских вузах факультеты экономики (1806 студентов), международных отношений (1051) и юриспруденции (1042), сообщает news.ru.

Кроме того, согласно статистике министерства, в топ-5 лидеров по востребованности у иностранцев программ бакалавриата также входят "Менеджмент" (982) и "Лингвистика" (686).

В ведомстве отметили, что по одному иностранному студенту в российских вузах обучается искусству народного пения, библиотечно-информационной деятельности, публичной политике и социальным наукам, конфликтологии, технологии и проектированию текстильных изделий, а также лазерным технике и технологиям.

По программам специалитета граждане иностранных государств выбирают такие направления обучения, как лечебное дело (3177), стоматология (539) и таможенное дело (358).

Магистратуру же заканчивают чаще всего те, кто планирует получить образование экономиста (522), менеджера (474) и специалиста международных отношений (455).

В ведомстве сообщили, что по программам всех уровней образования в России обучается порядка 31 тысячи иностранных граждан. Результаты статистики за 2019 год немного превышают уровень показателей 2018 года (30,2 тысячи студентов).

Ранее в Минобрнауки сообщили, что с помощью новой методики распределения бюджетных мест большая их часть будет отдаваться регионам.