Для участников "Московского долголетия" организованы занятия в 24 вузах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для участников проекта "Московское долголетие" организовали занятия в 24 столичных вузах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Они смогут посетить лекции по истории, философии, психологии, курс по ландшафтному дизайну, литературные мастерские и многое другое.

По словам замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, горожане старшего поколения могут развиваться в любой интересной для себя области, получать новые знания, а также совершенствовать ранее приобретенные навыки.

Он подчеркнул, что вузы Москвы на протяжении уже пяти лет являются надежными партнерами проекта и предлагают участникам широкое разнообразие учебных программ.

В осеннем семестре этого года для участников проекта открылось более 150 групп в ведущих вузах страны. Среди них – МГУ имени Ломоносова, Московский политехнический университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени Тимирязева, Российский экономический университет имени Плеханова, Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова, НИУ ВШЭ и другие.

Записаться на занятия можно в районных отделах долголетия.

Ранее сообщалось, что свыше полумиллиона представителей старшего поколения присоединились к проекту "Московское долголетие" за 5 лет. Занятия для участников проекта проходят на базе 1 300 различных организаций по всей столице – в вузах, парках, школах, спортивных центрах, библиотеках и других площадках.

"Интервью": Владимир Филиппов – о программе "Московское долголетие"