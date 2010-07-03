Школьники смогут подготовиться к новому учебному году в МЭШ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Упражнения по подготовке к учебному году появились в сервисе "Самодиагностика" проекта "Московская электронная школа" (МЭШ), говорится на портале мэра и правительства столицы.
Для учащихся доступны задания разных уровней сложности – стартового, базового, профильного и олимпиадного.
"Новый тренажер позволит школьникам восстановить знания после летних каникул, повторить сложные темы. Выполнение заданий сможет стать увлекательным занятием для всей семьи", – рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Упражнения аналогичны тем, которые обычно выполняют в классе. Учащимся предлагают заполнять таблицы, перемещать объекты, сопоставлять данные.
Ранее сообщалось, что МЭШ подготовила летнюю программу для детей. Получить новые знаниям школьникам помогут специальные приложения. В разделе "Опасно. Безопасно" дети в игровой форме могут вспомнить правила дорожного движения и поведения на улице. С помощью викторин, игр и кроссвордов можно узнать больше о Древней Греции. Также приложения расскажут об истории Московского Кремля и вкладе ученых в развитие географии.
Самым популярным уроком библиотеки МЭШ за 2018/2019 учебный год стал "России о Москве – городе, где рождается завтра", который создал учитель информатики из школы № 1034 Ильдар Хусаинов. Второе место занял урок по литературному чтению для учеников первых – четвертых классов по произведению Самуила Маршака "Чего боялся Петя?". Сценарий урока по английскому языку учительницы школы № 1861 "Загорье" Екатерины Иваничевой занял третье место.
"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. МЭШ также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок.
Московская электронная школа
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