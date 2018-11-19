Школьникам и учителям расскажут о профессиях будущего на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Профессии будущего и тренды в образовании обсудят на конференции "Поколение NEXT", которая 22 и 23 ноября пройдет в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Участие в мероприятии примут школьники, их родители и учителя, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В четверг начнется программа для школьников. На открытом уроке "Путь к мечте" они встретятся с ИТ-специалистами и успешными предпринимателями. Затем ребята посетят мастер-классы и познакомятся с такими профессиями, как программист, веб-дизайнер, системный инженер, менеджер по продажам, специалист по информационной безопасности и менеджер ИТ-проекта.

В то же время родители вместе с экспертами раскроют тему воспитания детей в цифровом веке. Перед посещением мероприятия нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

23 ноября проведут программу для учителей. Среди тем обсуждения трансформация образования в цифровую эпоху, виртуальная и дополненная реальность. Учителям также стоит позаботиться о предварительной регистрации.

Ранее учителя столицы отметили пользу образовательного проекта "Московская электронная школа", действующего уже три года. Педагоги убеждены, что он помогает оптимизировать учебный процесс и проходить больше материала на занятиях.

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