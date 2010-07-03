ЕГЭ астраханских школьников перепроверили после скандала с ручками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работы двоих астраханских выпускников, изначально набравших "0" баллов на ЕГЭ по математике из-за неправильных чернил, перепроверили. Оба школьника получили положительные оценки, сообщил и. о. министра образования и науки региона Виталий Гутман.

"Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот, и другой преодолели минимальный порог", – приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что, по правилам ЕГЭ, экзаменационные бланки нужно заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой. В противном случае работы могут некорректно отсканировать. Как подчеркнули в Минобразования Астраханской области, этот инцидент не связан с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Нарушение допустили сами выпускники, которые намеренно использовали такие чернила "с целью что-то в работе изменить". Тем не менее было решено пересмотреть результаты обоих школьников.

Еще одну аннулированную работу, отметил Гутман, перепроверять не стали. "Третья девочка, которая сдавала ЕГЭ по базовой математике, предположила, что ее работа неправильно отсканирована, и подала апелляцию", – рассказал представитель регионального министерства. "Подняли ее работу и увидели, что скан у нее был бледный, но читаемый", – пояснил собеседник агентства, добавив, что работы по базовой математике оцениваются по пятибалльной шкале и у выпускницы "не двойка".

17 июня Минобразования Астраханской области сообщило, что конфликтная комиссия полностью перепроверит результаты ЕГЭ по профильной математике 11-классников, которые получили нулевые баллы из-за неправильного оформления. Уточнялось, что трое выпускников заполнили экзаменационные бланки не теми чернилами.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая. Сначала выпускники сдали экзамены по географии и литературе, а 29 мая – базовую и профильную математику. 31 мая прошел ЕГЭ по химии и истории, а самый массовый экзамен – по русскому языку – состоялся 3 июня.

Подводя предварительные итоги ЕГЭ-2019, Рособрнадзор отметил, что в этом году экзамен по профильной математике школьники сдали лучше, чем раньше.