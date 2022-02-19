ЦОДД запустит уроки дорожной безопасности в новом формате для школьников

15:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в марте текущего года запускает уроки дорожной безопасности в новом формате для столичных школьников и их родителей, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"В марте ЦОДД начнет проводить уроки безопасности в новом формате – вместе с РЭУ имени Плеханова мы разработали 11 программ в форматах квиза, квеста и настольной игры", – говорится в сообщении.
О запуске уроков по дорожной безопасности объявил в ходе празднования 115-летия РЭУ имени Плеханова заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Вместе с РЭУ имени Плеханова мы подготовили обучающую программу для школьников и родителей, с помощью которой хотим в игровой и доступной форме рассказать правила поведения на дороге. Надеемся, такой проект поможет сохранить десятки детских жизней", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
В Дептрансе напомнили, что в этом году совместно со столичным управлением ГИБДД и Московским театром Олега Табакова планируется запустить еще один проект для столичных школ. Так, ребят будут обучать правилам дорожного движения с помощью видеороликов и театральных постановок.
Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников выразил мнение, что в российских школах необходимо снова ввести занятия по вождению, чтобы сразу после окончания обучения выпускники могли получать водительское удостоверение.
По его словам, подобные занятия можно было бы проводить во внеурочное время, а эксперимент стоит начать с кадетских корпусов, так как профессия водителя востребована в армии. Черников также полагает, что обучение вождению поспособствует укреплению дисциплины школьников.
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