ЦОДД запустит уроки дорожной безопасности в новом формате для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в марте текущего года запускает уроки дорожной безопасности в новом формате для столичных школьников и их родителей, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"В марте ЦОДД начнет проводить уроки безопасности в новом формате – вместе с РЭУ имени Плеханова мы разработали 11 программ в форматах квиза, квеста и настольной игры", – говорится в сообщении.

О запуске уроков по дорожной безопасности объявил в ходе празднования 115-летия РЭУ имени Плеханова заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Вместе с РЭУ имени Плеханова мы подготовили обучающую программу для школьников и родителей, с помощью которой хотим в игровой и доступной форме рассказать правила поведения на дороге. Надеемся, такой проект поможет сохранить десятки детских жизней", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

В Дептрансе напомнили, что в этом году совместно со столичным управлением ГИБДД и Московским театром Олега Табакова планируется запустить еще один проект для столичных школ. Так, ребят будут обучать правилам дорожного движения с помощью видеороликов и театральных постановок.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников выразил мнение, что в российских школах необходимо снова ввести занятия по вождению, чтобы сразу после окончания обучения выпускники могли получать водительское удостоверение.

По его словам, подобные занятия можно было бы проводить во внеурочное время, а эксперимент стоит начать с кадетских корпусов, так как профессия водителя востребована в армии. Черников также полагает, что обучение вождению поспособствует укреплению дисциплины школьников.

