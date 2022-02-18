Число дней проведения ОГЭ по некоторым предметам планируют увеличить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число дней проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по ряду предметов, среди которых русский язык, математика и обществознание, планируют увеличить. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что русский язык, математика и обществознание являются массовыми экзаменами с большим количеством участников. Данная мера поможет решить вопрос с нехваткой организаторов в условиях увеличения аудиторного фонда в связи с соблюдением социальной дистанции из-за коронавируса.

В январе сообщалось, что оснований для изменения сроков или отмены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году нет. Экзамены начнутся 21 марта, в это время стартует досрочный этап. Основной период в Москве запланирован на 26 мая – 2 июля и дополнительный – с 5 сентября.

