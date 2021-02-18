Х5 и ВШЭ стали партнерами в сфере образования

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X5 Retail Group и Высшая школа бизнеса НИУ Высшая школа экономики заключили стратегическое соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнеры уже запустили совместную прикладную программу "Инновации в ритейле" для студентов НИУ ВШЭ и сторонних слушателей. Об этом рассказали на совместной конференции ВШЭ и Х5 Retail Group, которая прошла 17 февраля.

Программа рассчитана на 48 слушателей в одном потоке. Отбор на программу будет проходить на конкурсной основе, лучшие кандидаты получат грант на обучение от X5 Retail Group. На данный момент компания заявила о готовности предоставить 10 бесплатных мест на обучение для самых талантливых кандидатов.

Преподавателями программы станут представители Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, практики и специалисты по инновациям Х5 Retail Group, торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток", а также ведущих российских и мировых компаний (ФРИИ, Plug&Play и других). Длительность программы составит всего 3 месяца. Она будет включать очные и онлайн-занятия, домашние задания и работу в проектных командах.

"Недаром говорят, что удержать лидерство сложнее, чем его завоевать. Перед нами стоит такая задача и она непростая. Наше ДНК – традиционный бизнес, но мир очень быстро меняется. Очевидно, что те подходы, которые привели нас к этому лидерству, в следующие 5-10 лет совсем не гарантируют того, что мы эту позицию сохраним. Нужно меняться вместе с окружающим миром. <..> Инновации не обязательно должны происходить изнутри организации. Специалисты извне могут предложить действительно интересное решение. Мы всерьез рассчитываем на интеллектуальный потенциал ВШЭ", – рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Владимир Салахутдинов.

Как отметили партнеры, результатом обучения станет создание проектной командой концепции инновационного продукта или сервиса, которые могут быть внедрены на инфраструктуре Х5.

Кроме этого, в апреле 2021 года на базе Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ будет открыта мультифункциональная аудитория Х5 Retail Group, где пройдут лекции и семинары программы "Инновации в ритейле", прикладные воркшопы и скаутинг решений, разработанных студентами, а также отраслевые встречи с ведущими российскими и мировыми компаниями. НИУ ВШЭ и Х5 планируют проводить совместные исследования, публиковать научные и образовательные материалы в области ритейла и новых технологических решений.

"Одним из ключевых драйверов развития Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ является построение системы корпоративных связей с ведущими компаниями России и мира. Партнерство с X5 Retail Group является важнейшим шагом в данном направлении. Благодаря объединению усилий мы обеспечим лидерство в качестве обучения на профильных программах бизнес-образования. Это партнерство придаст новый импульс нашим исследованиям в области ритейла, а также позволит реализовать амбициозные планы по поддержке студенческих стартапов, создав совместный акселератор", – отметил первый проректор НИУ ВШЭ, декан Высшей школы бизнеса Валерий Катькало.

Х5 стала первым продуктовым ритейлером, ставшим стратегическим партнером НИУ ВШЭ в сфере инноваций.