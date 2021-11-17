В Госдуме предложили ввести обязательный экзамен по географии для 9-х классов

13:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В комитете Госдумы по науке и высшему образованию предложили ввести обязательные экзамены по географии для 9-х классов. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Олег Смолин, комментируя предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о включении географии в число вступительных испытаний при поступлении в вузы.
"Я не знаю, нужен ли ЕГЭ по географии. Может быть, экзамен по географии или зачет по географии можно было бы ввести в 9-м классе, например. Потому что вопрос нагрузки 11-классников, которые и без того безумно перегружены, мне кажется, требует специального изучения", – цитирует его Агентство "Москва".
При этом Смолин предложил ввести для 11-х классов обязательный экзамен по русской литературе, однако не в форме ЕГЭ, а в виде сочинения либо в устной форме.
"Объясняю, почему литературу для 11 классов: большую часть русской литературы на уровне 9-го класса дети еще понять не способны. Например, Достоевского в 9-м классе читать практически бесполезно", – пояснил он.
Парламентарий добавил, что экзамены по разным предметам нужно разделить на 9-е и 11-е классы, чтобы снизить нагрузку на последних.
14 ноября в стенах Российской государственной библиотеки впервые прошла акция "Географический диктант". Она проводится проводится Русским географическим обществом ежегодно начиная с 2015 года. Цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.
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