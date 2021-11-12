Москва онлайн покажет, как проходит "Географический диктант" в РГБ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

14 ноября впервые в стенах Российской государственной библиотеки пройдет акция "Географический диктант". Съемочная группа Москвы онлайн будет вести прямую трансляцию из Румянцевского читального зала.

Текст диктанта прочитает кандидат географических наук, научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ имени Ломоносова, член Русского географического общества Кирилл Дегтярев.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно начиная с 2015 года. Цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.

Смотрите прямую трансляцию 14 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.