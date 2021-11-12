Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:31

Москва онлайн покажет, как проходит "Географический диктант" в РГБ

общество Москва онлайн

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

14 ноября впервые в стенах Российской государственной библиотеки пройдет акция "Географический диктант". Съемочная группа Москвы онлайн будет вести прямую трансляцию из Румянцевского читального зала.

Текст диктанта прочитает кандидат географических наук, научный сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ имени Ломоносова, член Русского географического общества Кирилл Дегтярев.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно начиная с 2015 года. Цель акции – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.

Смотрите прямую трансляцию 14 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать