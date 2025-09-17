Третий сезон проекта "Урок со звездой" откроет встреча с Еленой Захаровой

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Встреча с актрисой театра и кино Еленой Захаровой откроет третий сезон культурно-просветительского проекта "Урок со звездой", передает портал мэра и правительства Москвы.

В новом сезоне артисты и деятели культуры расскажут о своей работе, проведут мастер-классы для воспитанников детских школ искусств (ДШИ) и профильных колледжей. Захарова 18 сентября встретится с учениками детской школы искусств имени И. С. Козловского.

В первых двух сезонах проекта приняли участие свыше 40 известных деятелей культуры, в том числе Пелагея, Нонна Гришаева, британский дирижер Джереми Уолкер и многие другие. С ними встретились в формате открытых бесед и мастер-классов свыше 3 400 учеников из детских школ искусств и учреждений профобразования.

Например, художник Александр Шилов провел серию встреч в собственной галерее, а дирижер Владимир Спиваков пригласил учеников в Дом музыки на открытую репетицию вместе с возглавляемым им Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы".

В детских школах искусств – участниках проекта реализуются образовательные программы по разным направлениям культурной сферы.

Ранее стало известно, что большой Детский фестиваль пройдет с 28 сентября по 14 ноября. На мероприятии представят 42 спектакля, 14 фильмов и 18 мультфильмов. Также в шорт-лист вошли 20 книг для детей и подростков от ведущих современных авторов. Отбор проводил экспертный совет во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым.

