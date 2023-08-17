Ярмарки со школьными принадлежностями открылись в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Для жителей Подмосковья отрыли специальные ярмарки, где можно приобрести школьные принадлежности. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Ежегодно перед началом учебного года в Подмосковье проводят школьные ярмарки", – приводит пресс-служба слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

По его словам, в преддверии нового учебного года в населенных пунктах Московской области проведут 17 тематических ярмарок. Они будут организованы в 16 городских округах.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев направил в ФАС письмо с просьбой урегулировать рост цен на школьную форму и принадлежности. В частности, депутат отметил рост цен на 60% на школьные рюкзаки, которые в 2023 году родители приобретали в пределах пяти тысяч рублей.

