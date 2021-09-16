Школы организуют экскурсии и спортивные игры в день выборов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министерство просвещения в дни проведения выборов депутатов в Госдуму организует всероссийскую акцию "Вместе всей семьей" для школьников и их близких. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"17–18 сентября 2021 года впервые в школах по всей стране состоится всероссийская акция "Вместе всей семьей", во время которой пройдут самые разнообразные мероприятия для школьников и их семей", – указано в публикации.

В ведомстве уточнили, что предлагаемые мероприятия будут иметь уклон в профориентацию. Школьникам предложат познакомиться с опытом специалистов в области перспективных и востребованных профессий.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что акция объединит детей и взрослых и поможет им с пользой провести время вместе. Ознакомиться с событиями, как отметил глава ведомства, можно в специальном календаре.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

