Более 26 тыс россиян за рубежом досрочно проголосовали на выборах в ГД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что более 26 тысяч российских граждан, проживающих за рубежом, проголосовали досрочно на выборах депутатов в Госдуму.

В ряде государств организованы досрочные выездные голосования в местах компактного проживания россиян. По словам Захаровой, в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки российские загранучреждения принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить заражения как избирателей, так и членов избирательных комиссий.

"В 144 государствах образованы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе участковые избирательные комиссии. По состоянию на 15 сентября за рубежом досрочно проголосовали 26 339 человек в 42 странах", – отметила она в ходе брифинга.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

