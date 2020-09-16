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Общество

17:07

"TVоя Москва" и Маргарита Митрофанова расскажут, есть ли будущее у радио

образование общество TVоя Москва

Фото: предоставлено организаторами

19 сентября в Центре документального кино теле- и радиоведущая Маргарита Митрофанова проведет мастер-класс "Радио в 21 веке: не патефон, не "спотифай".

Слушатели узнают:

  • как зарождалось, развивалось и менялось радио в России;
  • какое радио сегодня: о чем догадывался Говард Стерн в 2004 году, уходя работать на спутниковую радиостанцию;
  • кто, где и что слушает;
  • что ждет радио в будущем;
  • что делать, если очень хочется работать на радио.

Мастер-класс пройдет в рамках образовательного проекта "TVoя Москва". Каждую субботу вас ждут встречи с практиками медиарынка, которые помогут выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 19 сентября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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