В Минобрнауки назвали самые популярные вузы Москвы с бюджетными местами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По итогам приемной кампании 2022/2023 года наиболее популярными высшими учебными заведениями с бюджетными местами по программам бакалавриата и специалитета в Москве оказались МИРЭА – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет МЭИ и Московский политехнический университет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минобрнауки РФ.

Первое место занял МИРЭА с 84 186 заявлениями. На втором месте расположился МЭИ, где захотели обучаться 74 142 человека, замкнул тройку лидеров Московский политех с 60 057 заявлениями.

В частности, в список вошли Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет, 57 802 заявления), Московский технический университет связи и информатики (55 124), Московский педагогический государственный университет (52 872) и Финансовый университет при правительстве РФ (51 883).

Топ закрыли Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (43 189 заявлений), Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (41 897), а также Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (34 607).

Ранее стало известно, что ряд крупных медицинских университетов РФ подняли стоимость образовательных услуг, оказываемых учреждениями на платной основе. Представители учебных заведений объясняют произошедшее инфляцией, прошедшей пандемией коронавирусной инфекции и спецоперацией на Украине. Самый заметный рост стоимости произошел в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, там подорожали тарифы первого курса по специальности "Лечебное дело", с 415 до 650 тысяч рублей.

Около 75% вузов РФ увеличили стоимость обучения в этом году