Российские медицинские университеты подняли цены на платное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд крупных медицинских университетов РФ подняли стоимость образовательных услуг, оказываемых учреждениями на платной основе. Представители учебных заведений объясняют произошедшее инфляцией, прошедшей пандемией коронавирусной инфекции и спецоперацией на Украине. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что самый заметный рост стоимости произошел в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, там подорожали тарифы первого курса по специальности "Лечебное дело", с 415 до 650 тысяч рублей. Стоимость обучения на направлении "Стоматология" в этом же университете выросла с 450 до 700 тысяч рублей, первый год обучения на "Педиатрии" поднялся с 343 до 400 тысяч рублей. При этом стоимость последующих курсов в том числе увеличилась.

Общая стоимость подготовки по специальности "Лечебное дело", включающей в себя шесть курсов, обойдется россиянам в 4,48 миллиона рублей, ранее это стоило 2,82 миллиона рублей. "Педиатрия" выросла с 2,34 до 2,76 миллиона рублей, "Стоматология" – с 2,49 до 3,91 миллиона рублей.

В издании добавили, что в МГМСУ имени А. И. Евдокимова стоимость первого года обучения по специальности "Лечебное дело" поднялась с 410,8 до 430 тысяч рублей, "Стоматология" составила 520 тысяч рублей, подорожав на 30 тысяч рублей.

Обучение в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) обойдется студентам, желающим попасть на направление "Стоматология" в 355,4 тысячи рублей, стоимость поднялась на 47 тысяч рублей, за "Лечебное дело" россияне отдадут 310,4 тысяч рублей, что на 41 тысячу рублей больше, чем годом ранее.

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов заявил, что во время проведения приемной кампании в учебном заведении выросли проходные баллы, также заметно увеличилось количество выпускников с высокими баллами, участников различных олимпиад и целевиков.

По словам председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексея Демидова, конкурс на одно бюджетное место в этом году составлял 19 человек. Он добавил, что рост стоимости обучения связан с экономической ситуацией, пандемией коронавируса и проведением спецоперации.

"Коммунальные платежи для вузов растут, ряд других затрат также присутствуют. Цены выросли, и на немалый процент", – сказал он.

Также заметен рост стоимости обучения в Курском государственном медицинском университете, Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, расценки на обучение на программах специалитета в Иркутском государственном медицинском университете и ряде других университетов России.

Член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников "Действие" Иван Давыдов напомнил, что образование, связанное с медицинской сферой, всегда было достаточно дорогостоящим в РФ.

"Дефицит кадров в последние годы восполняется тем, что почти все бюджетные места отводятся под целевой набор, который абитуриенты стараются избегать. То есть сейчас для поступающих есть выбор только между целевым направлением и платным местом. Поэтому и без того высокий спрос на платную учебу вырос дополнительно. Это позволяет вузам поднимать цену", – считает он.

В Минздраве РФ заявили, что организации, предоставляющие возможность обучаться, могут сами определять стоимость платных услуг и повышают ее только в соответствии с нормативными затратами на соответствующий год.

Также ведомство каждый год вносит данные в мониторинг стоимости платных образовательных услуг по программам высшего образования и среднего профессионального образования Минобрнауки и за последние три года замечаний от кого-либо не поступало, сообщил представитель Минздрава.

В ведомстве напомнили, что с 2021 по 2023 год объемы контрольных цифр приема по медицинским и фармацевтическим программам высшего образования увеличились на 3,4% по программам специалитета и на 13,8% – по программам ординатуры.

Также было зафиксировано увеличение объема целевой подготовки студентов по программам специалитета в образовательных организациях Минздрава России – на 12,9% по сравнению с двумя годами ранее и объемы целевой подготовки по программам ординатуры – на 33,4% по сравнению с 2021 годом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым устанавливается механизм перевода с платного обучения на бюджет студентов, принимавших участие в СВО на Украине. Механизм позволит внутри отдельного вуза переносить бесплатные места с одного направления подготовки на другое. При переводе форма обучения не будет иметь значения.



Около 75% вузов РФ увеличили стоимость обучения в этом году