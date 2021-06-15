Бесплатное второе образование в РФ планируют предоставить инвалидам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы Олег Смолин и Михаил Терентьев предложили давать бесплатно второе образование тем, кто уже имеет образование, а после этого стал инвалидом, сообщает газета "Известия".

По мнению авторов законопроекта, гражданам, получившим инвалидность, необходимо дать гарантию на получение бесплатного второго среднего или высшего образования.

Отмечается, что необходимо будет предъявить заключение медико-социальной экспертизы, которое доказывает, что по первой профессии человек не может работать.

По словам депутатов, данную идею положительно оценили в правительстве. В ближайшее время она будет рассмотрена в Госдуме.

Согласно данным Росстата, в стране проживают 11,87 миллиона инвалидов, включая взрослых и детей. Работают из них 1,57 миллиона человек, большая часть которых имеет инвалидность третьей группы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о государственной информационной системе, с помощью которой люди с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату.

Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по электронному сертификату уже в этом году.