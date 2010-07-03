Рособрнадзор запустил тестирование передачи материалов для ЕГЭ по интернету

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пятницу, 15 марта, протестируют передачу материалов для ЕГЭ по интернету, в эксперименте примут участие восемь регионов России, передает РИА Новости.

Тестировать передачу материалов через Сеть будет Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор).

"Технология передачи экзаменационных материалов по интернету будет апробирована в 507 пунктах восьми регионов (Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области) и 68 ППЭ за рубежом", – говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, поэтапное внедрение такой технологии вместо доставки материалов на CD-дисках должно усовершенствовать процесс изготовления материалов для экзаменов.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, апробация проводится перед началом досрочного периода ЕГЭ, чтобы отработать технологические процедуры.

Кроме того, 15 марта протестируют все системы видеонаблюдения, которые задействуют в досрочный период ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не планирует вносить изменения в порядок подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах в 2019 году. По словам главы ведомства, единственным новшеством станет возможность сдавать экзамен по китайскому языку. При этом замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил, что в будущем сдачу ЕГЭ могут перевести в электронный формат.