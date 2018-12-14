Волна изменений ждет ЕГЭ и ГИА в 2019 году

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В России изменился порядок проведения ЕГЭ. Новые правила были опубликованы на сайте Рособрнадзора. По словам экспертов, изменения затронут большинство школьников.

В частности, с 2019 года выпускники не смогут сдавать и базовый, и профильный ЕГЭ по математике: им придется выбрать что-то одно. Как считают авторы нововведения, если старшеклассник выбирает профильную математику, он легко справится и с базовым уровнем. В случае провала выпускнику разрешат изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ и повторно сдать экзамен в резервные сроки. Кроме того, выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не смогут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня, уточнили в пресс-службе Рособрнадзора.

Со следующего года российским выпускникам предложат на выбор уже не четыре, а пять языков. ЕГЭ можно будет сдать не только по английскому, французскому, немецкому и испанскому, но и по китайскому языку.

Новый порядок также предусматривает, что ЕГЭ по информатике начнут проводить в компьютерной форме. Пока эта система находится на стадии эксперимента. Ее планируют запустить примерно через пару лет. "Значительную часть экзамена составляют задания по программированию, поэтому их выполнение на компьютере вполне естественно", – пояснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В ведомстве также подчеркнули, что выпускникам Республики Крым и Севастополя придется сдавать ЕГЭ в обязательном порядке.

Для выпускников 9-х классов главным новшеством станет собеседование по русскому языку. Именно оно будет допуском ко всем остальным экзаменам. Собеседование будут проводить во вторую среду февраля и оценивать по системе "зачет/незачет". Даты пересдачи также определены: это вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. В ходе предварительного экзамена по русскому девятиклассникам предстоит выполнить следующие задания: чтение вслух, пересказ, монолог (описание, рассуждение или повествование на предложенную тему), а также принять участие в диалоге.

Ранее в Ассоциации родительских комитетов отрицательно оценили предложение заменить ЕГЭ на систему, которая основана на блокчейн-технологии. С инициативой ввести систему выявления талантов у учащихся, которая основана на блокчейн-технологии, выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. В его обращении к министру просвещения Ольге Васильевой говорится, что по мнению родителей, система стандартов образования нуждается в доработке. Дело в том, что многие считают, что нынешняя оценка знаний больше ориентирована на теорию, а не практику.