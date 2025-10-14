Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В колледжах Москвы в субботу, 18 октября, состоится единый день открытых дверей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, Москва выстраивает систему, предоставляющую широкий выбор образовательных и карьерных траекторий. В частности, в день открытых дверей школьники смогут посетить более 250 практических мастер-классов.

"Колледжи Москвы представляют более 150 современных и востребованных специальностей. Чтобы узнать подробнее о каждой из них, 18 октября мы проведем единый день открытых дверей в 48 учебных заведениях", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

Например, колледж московского транспорта проведет встречу на территории электродепо "Нижегородское" совместно с корпоративным университетом транспортного комплекса. Здесь у школьников будет шанс выиграть билет на ночную экскурсию на ретропоезде.

В свою очередь, в Московском образовательном комплексе "Запад" школьники познакомятся с профессиями индустрии красоты и питания. Также научиться основам этикета и сервировки стола можно будет в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно".

Вместе с тем в образовательном комплексе градостроительства "Столица" расскажут о карьерных перспективах в сфере землеустройства. Узнать о профессиях промышленной отрасли школьники смогут в Московском колледже архитектуры и градостроительства.

Кроме того, выпускники получат возможность ознакомиться с деятельностью Московского государственного образовательного комплекса, Московского педагогического колледжа и медицинских колледжей № 1 и № 2.

День открытых дверей проведут в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Для посещения необходима предварительная регистрация на сайте school.mos.ru.

Ранее в Москве стартовала серия бизнес-тренингов и семинаров для учащихся предпринимательских классов. Занятия проводят владельцы и топ-менеджеры более 300 ведущих компаний.

Как отмечала Ракова, предпринимательские классы стабильно входят в тройку самых популярных направлений предпрофессиональной подготовки. В 2025 году число участников семинаров выросло почти на 10%.