Тренировочный ЕГЭ пройдет 14 мая перед началом основного периода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Перед началом основного периода ЕГЭ состоится ежегодное всероссийское тренировочное мероприятие. В этом году датой выбрали 14 мая, передает пресс-служба Рособрнадзора.

Как напомнили в ведомстве, подобные мероприятия проводятся ежегодно для того, чтобы проверить готовность к экзаменам. Например, эксперты протестируют состояние пунктов проведения ЕГЭ, отработают действия организаторов и технических специалистов.

Выпускникам предоставят возможность выполнять экзаменационные работы по материалам 2025 года.

Всего в мероприятии примут участие 4 967 экзаменационных пунктов, более 194 тысяч организаторов и более 371 тысячи выпускников. Тренировка затронет русский язык (295 тысяч участников), устную часть ЕГЭ по английскому языку (27 тысяч участников) и информатику (около 49 тысяч участников).

В 2025 году основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля. Обработка результатов пересдач будет завершена к 15 июля. Это обеспечит выпускникам достаточно времени для подготовки и подачи документов в вузы.