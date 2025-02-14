РУДН: запрет на мини-юбки и шорты не связан с религией

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Российском университете дружбы народов (РУДН) есть дресс-код, но он не связан с религией. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба вуза, комментируя публикации о запрете для студентов носить мини-юбки.

Ранее телеграм-каналы писали, что студенткам РУДН якобы запретили носить короткие юбки из-за присутствия представителей других религий. В учреждении указали, что данная информация не соответствует действительности.

Университет уточнил, что речь идет о ситуации, когда студенты четвертого курса филологического направления проходят педагогическую практику русского языка как иностранного на подготовительном факультете. Предварительно с учащимися провели совещание, на котором им в том числе рассказали о правилах поведения в аудитории.

"Согласно кодексу этики и служебного поведения работников университета, сотрудник при выполнении им трудовых обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю", – отметили в РУДН.

Кроме того, пояснили в пресс-службе, в вузе есть внутренний распорядок, предполагающий определенный дресс-код, согласно которому на занятиях нельзя находиться в вызывающей и излишне открытой одежде, а также спортивной, прозрачной, пляжной и другой, не отвечающей требованиям официально-делового стиля.

"Преподаватель привела примеры стиля в одежде, которые не относятся к деловому и нарушают установленные правила", – резюмировали в пресс-службе.

Между тем министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект о внедрении новой системы образования, сообщил глава министерства Валерий Фальков. Изменения закона состоят из ухода от бакалавриата и получения более конкретной специализации для студентов.