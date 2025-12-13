13 декабря, 14:05Общество
Минпросвещения объявило даты новогодних каникул у школьников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
Российским школам рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.
В ведомстве добавили, что длительность школьных каникул не должна составляться менее 7 календарных дней. Таким образом, продолжительность зимних каникул для учеников 1-11-х классов составит 9 календарных дней.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние школьные каникулы до 2 месяцев.
Она отмечала, что в этот период родители задумываются, чем занять ребенка на такой длинный срок. Взрослые не могут позволить себе такой длинный отпуск, а детские лагеря крайне редко предлагают смены дольше 14 дней.