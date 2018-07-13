Число стобалльных результатов на ЕГЭ удвоилось за четыре года

13 июля, 13:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 2014 по 2018 годы в России почти в два раза возросло число выпускников, сдавших отдельные предметы ЕГЭ на 100 баллов. Если четыре года назад стобалльников было всего 3,7 тысячи человек, то летом этого года высший балл по ЕГЭ смогли получить более 6 тысяч школьников, сообщает RT.
Ранее Рособрнадзор сообщал, что свыше 6,1 тысячи выпускников школ получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Причем одному школьнику из Москвы удалось добиться такого результата сразу на четырех экзаменах. Еще четверо выпускников получили сто баллов сразу на трех экзаменах.
Главу Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что "этому результату не стоит удивляться".
"Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются", — заявил Кравцов.
Выпускники школ в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз. Обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который должны ввести в 2022 году, будет иметь два уровня сложности – базовый и углубленный.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году сдавали экзамены около 730 тысяч выпускников.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: