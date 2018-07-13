Число стобалльных результатов на ЕГЭ удвоилось за четыре года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2014 по 2018 годы в России почти в два раза возросло число выпускников, сдавших отдельные предметы ЕГЭ на 100 баллов. Если четыре года назад стобалльников было всего 3,7 тысячи человек, то летом этого года высший балл по ЕГЭ смогли получить более 6 тысяч школьников, сообщает RT.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что свыше 6,1 тысячи выпускников школ получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Причем одному школьнику из Москвы удалось добиться такого результата сразу на четырех экзаменах. Еще четверо выпускников получили сто баллов сразу на трех экзаменах.

Главу Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что "этому результату не стоит удивляться".

"Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются", — заявил Кравцов.

Выпускники школ в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз. Обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который должны ввести в 2022 году, будет иметь два уровня сложности – базовый и углубленный.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году сдавали экзамены около 730 тысяч выпускников.