В Минобрнауки сообщили, что с 1 сентября преподавать историю будут по новой программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обновленный курс истории готов, программа вступит в силу с 1 сентября по всей России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского.

"Программа готова, соответствующая концепция утверждена экспертным советом по развитию исторического образования при министерстве науки и высшего образования, разработаны и утверждены методические рекомендации", – заявил он.

Могилевский отметил, что курсы повышения квалификации для преподавателей истории проходят сейчас по всей стране.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что обновленный учебник истории для старших классов расскажет школьникам о причинах начала СВО на Украине. Он добавил, что уже с 1 сентября по новому учебнику смогут обучаться воспитанники 10–11-х классов.

Советник президента России Владимир Мединский отмечал, что записи о СВО будут включены в раздел "Новейшая история".

Новости часа: студенты вузов РФ изучат цели СВО на обновленном курсе истории с 1 сентября