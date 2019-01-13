Около 10 новых магистерских программ появится в МГУ

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московский государственный университет в 2019 году откроет около 10 новых магистерских программ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

13 января в университете проходит день открытых дверей. По словам ректора, участниками мероприятия стали около четырех тысяч будущих абитуриентов. Садовничий выразил надежду, что все эти они станут студентами МГУ.

"Ребята талантливые и мы волнуемся вместе с ними, потому что это будущее МГУ. В этом году будет впервые набор на факультет космических исследований и на около 10 новых магистерских программ. Эти программы отвечают самым современным вызовам науки", – сказал он, отметив, что вуз дает глубокое фундаментальное образование.

Ректор университета напомнил, что в последние годы было открыто свыше 20 новых факультетов.

В конце декабря в Московском государственном университете заработала национальная антидопинговая лаборатория. Площадь здания составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. В нем запущены все инженерные системы, размещены мощные морозильные камеры для хранения образцов.