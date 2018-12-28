Антидопинговая лаборатория открылась при МГУ

Фото: Портал мэра и правительства Москв

В МГУ имени Ломоносова открылась национальная антидопинговая лаборатория (НАДЛ), сообщает Агентство "Москва".

Университет получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания лаборатории, расположенного по адресу: Ленинские горы, дом №1, строение 59.

Площадь здания составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. В нем запущены все инженерные системы, размещены мощные морозильные камеры для хранения образцов.

Перевод сотрудников и перевоз лаборатории временно отложены в связи с просьбой Всемирного антидопингового агентства (WADA) не менять местоположение и не вносить коррективы в работу оборудования на время взаимодействия с группой экспертов.

Ранее WADA признало, что новый корпус национальной антидопинговой лаборатории МГУ соответствует всем нормам.

Постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ летом 2017 года подписал Дмитрий Медведев. В декабре Госдума приняла закон о создании лаборатории.

В 2015 году WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Тогда же была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признано не соответствующим кодексу организации.