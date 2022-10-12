В Крыму рассмотрят возможность временного перевода школ на онлайн-формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Крыму планируют рассмотреть возможность перевода школ на онлайн-формат из соображений безопасности. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на совещании по обстановке в муниципалитетах полуострова.

"Завтра с утра в рамках антитеррористической комиссии примем решение о режиме работы школ с учетом того, что много звонков, но это все практически фейковые звонки, по минированию учебных учреждений, учреждений здравоохранения, в том числе и других центров", – цитирует Аксенова ТАСС.

Ранее в Керчи и Ленинском районе Крыма объявили желтый уровень террористической опасности. По словам Аксенова, он будет действовать до 20:00 23 октября. Глава республики поделился, что в Крыму специалисты принимают меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате были разрушены два автомобильных пролета.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Владимир Путин позже заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен спецслужбами Украины.

В результате происшествия погибли четыре человека. Среди них – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

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